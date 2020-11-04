لبنان | جريصاتي: لا علاقة لي بما يسمى دعوى لارا منصور الإرثية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات جريصاتي أكد الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان، أن لا علاقة له بصفته وزير عدل سابقا “بما يسمى دعوى السيدة المدعوة لارا منصور الإرثية لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعرف السيدة المذكورة، والدعاوى هي من اختصاص المحاكم وليست من اختصاصه، وليس كل من يخسر دعوى في لبنان يقاضي القضاة اللبنانيين في الخارج”. ولفت إلى أنه “يواكب مجريات الدعوى الأميركية بتفاصيلها المتاحة كافة”.

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