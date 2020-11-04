لبنان | كورونا لبنان… الإصابات تعاود الإرتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 9:01 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بكورونا (1887 محلية و 1وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 87097.

واشارت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 676.