لبنان | كورونا لبنان… الإصابات تعاود الإرتفاع

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آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 9:01 مساءً
كورونا لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بكورونا (1887 محلية و 1وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 87097.
واشارت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 676.
تقرير وزارة الصحة
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