لبنان | إرجاء محاكمة الحاج وغبش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 49 دقيقة سوزان الحاج أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، الى 2 كانون الاول المقبل، وذلك بملف تلفيق جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي للفنان المسرحي زياد عيتاني.

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