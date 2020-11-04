كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 46 دقيقة آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 6:17 مساءً آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيئ كشفت شرطة بلدية الغبيري على مستودعات المدينة الرياضية حيث عثرت على آلاف الأطنان من الطحين وهي من ضمن المساعدات المرسلة من دولة العراق، مخزّنة بشكل سيء أسفل المدرجات وفي القاعات السفلية ومعرضة للمياه والرطوبة والهواء. آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيئ

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | في مستودعات المدينة الرياضية… آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.