لبنان | أهالي شهداء مرفأ بيروت ينفذون تحركا أمام منزل القاضي صوان لمعرفة الحقيقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 5:09 مساءً

تحرّك أمام منزل القاضي صوان رفضًا للتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ

نفذ عدد من الناشطين مسيرة من ساحة ساسين باتجاه منزل المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان رفضًا للتأخير في التحقيقات.

ولدى الوصول إلى منزل صوان، طالب الناشطون بالكشف عن نتائج التحقيق والمعطيات التي تم التوصل إليها، وقالوا إنّ صوان يتعرّض لضغوط سياسيّة.

وسألوا عن أسباب المماطلة في التحقيق، مشدّدين على ضرورة كشف الحقيقة وعدم الرضوخ لأي ضغوط.