لبنان | حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 46 ثانية مطار بيروت- ارشيف أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان “استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 29/10/2020 و30/10/2020 و1/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص رحلات وصلت في 2/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية”. وجاءت نتائج 29/10/2020 كالتالي: رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 30/10/2020 كالتالي: رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 1/11/2020 كالتالي:

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : شركة Aj-TK رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 2/11/2020 كالتالي: رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبي

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).

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