لبنان | بالفيديو: سيول جارفة في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 46 دقيقة

مع “أول شتوة” فاضت مياه الامطار الطريق البحري في صيدا، ودخلت مياه الى عدد من المنازل والمحال التجارية في تعمير عين الحلوة وفي محلة الفوار شرق صيدا.

وعلى الفور، إستنفرت ورش البلدية وفرق الإطفاء لمواجهة تداعيات العاصفة، وانتشرت في عدد من الأحياء لتصريف المياه التي تجمعت والتي كانت أكبر من قدرة القنوات الإستيعابية نظرا لغزارة الأمطار.