لبنان | تعميم صورة المفقود حسن ابراهيم … هل تعرفون عنه شيئًا؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– حسن منير ابراهيم (مواليد عام 1953، لبناني) الذي خرج من منزله الكائن في بلدة الناعمة /الشوف، بتاريخ 4-8-2020 الى جهةٍ مجهولة ولم يعد حتى تاريخه. علماً أنه لا يعاني من اضطرابات نفسية أو عصبيّة.

وطلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر الدّامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 600116-05 -للإدلاء بما لديهم من معلومات.