لبنان | نجار: وزارة الاشغال باشرت تنظيف مجاري الطرقات الدولية والاقنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 39 دقيقة

اعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان، ان الورش التابعة للوزارة باشرت “تنظيف مجاري الطرقات الدولية والاقنية التي هي من مهمة وزارة الاشغال، أما الطرقات الداخلية فهي من مهام البلديات التي وجب عليها أن تلعب دورها”.

واشار البيان الى انه” في 28/01/2020 وقع وزير الاشغال ميشال نجار في حكومة تصريف الاعمال المستندات المطلوبة التي على اثرها باشرت فرق الوزارة بتنظيف الاقنية حسب المواقع المحددة بدفتر الشروط”.

اضاف البيان:”كما اعطى الوزير نجار توجيهاته للعناية القصوى بالمناطق المصنفة حمراء والتي تشهد دائما تجمعا للمياه وفيضانات مثل ساحل المتن الشمالي، نهر الموت الزلقا مرورا بأنطلياس الضبية نهر الكلب، النقطة الثانية وهي نهر الغدير بطول 5.5 كلم تقريبا، المكان الثالث هو انفاق المطار وعددها ثلاثة، وحسب المستندات الموجودة والتي قدمت من قبل الشركة الاستشارية بتقرير، فان جميع الغرف التي تحوي المضخات صالحة للعمل، وقد تم تنظيف نهر الغدير بدءا من جسر كفرشيما وصولا الى انفاق المطار”.

وتابع البيان :”كما ان الوزارة حاولت ازالة العوادم، التي تعتبر عاملا أساسيا يؤدي الى اقفال مجرى النهر والى فيضانه، ولكن المشكلة هي في الناس التي ما زالت ترمي النفايات، على أن يساعد المتعهد من قبل وزارة الأشغال في تنظيف مجرى النهر، مشيرا الى ان “البلدية وبالقدرات الضئيلة التي لديها تحاول التنظيف بمحاذاته وقد استحدثنا مصافٍ لتخفيف منسوب ارتفاع المياه بجانب العمروسية خصوصا وأن تنظيف مجاري بعض الانهر مثل انطلياس والناعمة وغيرها ليس من مهمة وزارة الاشغال”.