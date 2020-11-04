لبنان | انخفاض في أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 7 دقائق المحروقات سجلت أسعار المحروقات انخفاضا جديدا إذ انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 500 ليرة، و98 أوكتان 800 ليرة، وكل من الديزل والغاز 400 ليرة. وعليه، أصبحت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 23500 ليرة، بنزين 98 أوكتان 24000 ليرة، ديزل 14600 ليرة والغاز 17400 ليرة.

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