كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 3/11/2020 بين الساعة 00.40 والساعة 00.42، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”. Advertisements وكان صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2/11/2020 بين الساعة 11.35 والساعة 12.45 المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 537 مترا. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قيادة الجيش: خرقان بحريان للعدو الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.