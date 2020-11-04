لبنان | هكذا توزعت الإصابات الجديدة بكورونا على المناطق اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين تزايد حالات الإصابات بكورونا في لبنان أصدرت وزارة الصحة الجدول اليومي الذي يظهر خارطة توزع الاصابات الجديدة بفيورس كورونا وفقا للبلدات والمناطق اللبنانية. وكانت الوزارة قد اعلنت تسجيل 1512 إصابة جديدة بالفيروس و15 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

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