لبنان | أبو جودة دعا مدير الدفاع المدني في البقاع إلى البقاء على جهوزية في حال تشكّل السيول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في بيان، أنه “أعطى تعليماته إلى المدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية للبقاء على جهوزية تامة في حال تشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة”.

كما عمّم على بلديات محافظة البقاع كافة وأعطى توجيهاته في السياق عينه.

وتمنى على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم”.

وكانت قوى الأمن قد نبهت مساء اليوم إلى تأثر لبنان في خلال اليومين القادمين اعتباراً من يوم غد 4-11-2020، بمنخفض جوي مصحوب برياح شديدة تتجاوز سرعتها 75 كلم في الساعة، وخصوصاً في المناطق السّاحليّة، مما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار، وغيرها، وإلى تطاير أيّ شيء قد يشكّل خطراً على السّلامة العامّة,