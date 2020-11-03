لبنان | بقرادونيان: الرئيس عون أبلغني أننا قد نشهد ولادة الحكومة بين غدٍ وبعده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن أمين عام ​حزب الطاشناق​ ​هاكوب بقرادونيان​، عن أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أبلغه خلال لقائهما أمس أننا “قد نشهد ولادة الحكومة بين غدا وبعد غد”، موضحا أنه “لم نتكلم بماذا يفكر رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أو حتى ​الرئيس عون​ عن الحصة التي ستعطى للأرمن، لكن يبدو أن الحكومة ذاهبة باتجاه 18 وزيرا”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنه “لا الحريري ولا الرئيس عون تكلم معنا بخصوص ​وزارة الطاقة​، ولا نحبذ أن نأخذ وزارة الطاقة، يحق لنا حقيبتين، أهم من الطاقة، ونحن رفضنا ​وزارة البيئة​، ونحبذ ​وزارة الشؤون الإجتماعية​، لكن في جميع الأحوال نحن لسنا بأجواء وزارة الطاقة، الا أنه إن تكلم معنا أحد جديا بذلك قد نفكر في الأمر”.

وأكد بقرادونيان أنه “تم الإتفاق على المداورة بين وزارتي الخارجية والداخلية، أي إعطاء الخارجية للسنة والداخلية للمسيحيين، والحديث والتفاوض الذي يجري هو على الحقائب الخدماتية، ومن ثم الى وزارات لا تعني لأحد لتوزيعها على الأفرقاء السياسيين، وهي لطشة للجميع”.

واعتبر ردا على سؤال حول سبب عدم قبول الحريري بحكومة من 20 وزيرا، أن “الحريري ربما يفكر أن ​الدروز​ يتمثلون فقط برئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​”، مشيرا الى أنه “ان استطعنا الإتفاق داخليا فيمكن أن نرى حكومة خلال هذا الأسبوع”.