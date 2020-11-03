كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين تسجيل إصابات جديدة بكورونا في لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الععد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 85209. كما أعلنت الوزارة غن تسجيل 15 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عداد إصابات كورونا اليومي يتجاوز 1500.. إضافة إلى 15 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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