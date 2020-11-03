لبنان | إصابات إيجابية على متن رحلات وصلت لى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة مطار بيروت- ارشيف أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 31/10/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت في 1/11/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وأربعين (43) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 31/10/2020 كالتالي: Advertisements ” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية) وجاءت نتائج 1/11/2020 كالتالي: ” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إصابات إيجابية على متن رحلات وصلت لى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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