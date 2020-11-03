لبنان | ما جديد قضية أمير الكابتاغون؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

كشفت معلومات صحفية أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا لم يستجوب مدير عام الجمارك بدري ضاهر اليوم في قضية رفع قرار منع السفر عن أمير الكابتاغون.

وأشارت المعلومات الى أن محامي ضاهر استمهل لتقديم مذكرة دفوع شكلية الأمر الذي وافق عليه القاضي أبو سمرا وأرجأ الجلسة الى الثلاثاء المقبل.

وأصدر ابو سمرا مذكرة توقيف وجاهية بحق ضاهر، استأنفها محامي الاخير أمام الهيئة الإتهامية في بيروت للطعن بقرار التوقيف وذلك إنطلاقاً من المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول إن قاضي التحقيق يمكن أن يوقف المدعى عليه بعد إستجوابه.

في المقابل، علقت مصادر قضائية بالقول: “بمجرد فتح محضر إستجواب بدري ضاهر وحتى لو تقرر إرجاء الجلسة لتقديمه دفوعاً شكلية، فهذا يكفي لإصدار مذكرة التوقيف بحقه حتى قبل إستجوابه”.