لبنان | 31 إصابة جديدة في المنية – الضنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

اعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية – الضنية في بيان “تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت أخيرا على مصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس”.

وتوزعت الإصابات على بلدات القضاء كالتالي: المنية 13، 3 إصابات في كل من بيت الفقس ودير عمار، إصابتان في كل من قرصيتا، بخعون، سير وبحنين، وإصابة واحدة في كل من إيزال، عاصون، كفرشلان والسفيرة.

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وشددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني على “ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة، التي أوصت بها وزارة الصحة العامة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء”.

في سياق متصل، أشار مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ ​فراس الأبيض​، إلى ان “ارقام ​الكورونا​ في ​لبنان​ استعادت الوتيرة السابقة في الإرتفاع، مسجلةً أرقاما قياسية على مدى ثلاثة ايام متتالية، كما ان نسبة الفحوصات الموجبة ارتفعت في لبنان”، منوةهاً بأنه “من الملفت ان غالبية الوفيات البارحة هي لمرضى في منتصف العمر. باختصار، الوضع ليس على ما يرام، وهو بحاجة لاعادة تقييم واجراءات جديدة”.