لبنان | دولار السوق السوداء في حال ترقب… هل يستقر بعد تشكيل الحكومة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

استقرّ صباح اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار كما كان مساء أمس. وسجل اليوم الثلاثاء 7100 ليرة للشراء و7000 ليرة للبيع.

هذا وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلاثاء 3/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أمس تغيرات متسارعة، تراوحت بين ارتفاع وانخفاض بين الصباح والمساء. فبعد تكليف الرئيس سعد الحريري، انخفض سعر صرف الدولار بعدما كان قد لامس الـ9000 ليرة لبنانية.

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ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”.