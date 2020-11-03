كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 51 دقيقة آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:41 صباحًا الشيخ بهاء الحريري تعليقاً على الهجوم الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً : “ندين الأعمال الإرهابية التي تستهدف العاصمة النمساوية ڤيينا فهذه الأعمال لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو لنشر السلام و المحبة بين الشعوب. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري يدين هجوم فيينا “الإرهابي”: هذه الأعمال لا تمثل الدين الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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