لبنان | بعد تهديده من قبل “حزب الله”.. أمر قضائي بتوقيف المخرج يوسف الخوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:03 صباحًا

أمر المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري بتوقيف المخرج يوسف الخوري على ذمة التحقيق بتهمة إثارة النعرات الطائفية والحض على الفتنة وذلك على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة على فايسبوك.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن التوقيف جاء بعد أن رفض الخوري التوقيع على تعهّد يُفضي بعدم نشر المقالات مرّةً أخرى.

وكان يوسف الخوري قد ذكر منذ أيام عبر صفحته على فايسبوك أنّه تعرّض للتهديد من قبل محازبي ومؤيدي حزب الله.