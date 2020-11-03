لبنان | نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان: لا نؤيّد قرار​ الإقفال​ الكامل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان​ أنه “إزاء المتداول به بموضوع الإتجاه لاتخاذ القرار بإغلاق شامل بغية مكافحة إنتشار وباء كورونا، ومع التأكيد على حرصنا لجهة حماية صحة المواطن، عدم تأييدها لاتخاذ قرار ​الإقفال ​الكامل نظراً لما تعانيه المؤسسات والشركات التجارية الخاصة والقطاع التجاري والصناعي عمومًا من جراء الركود الإقتصادي منذ أكثر من سنة، سواء بإقفال عدد كبير من المؤسسات وبارتفاع نسبة البطالة والفقر​موازاة لتدني مستوى دخل الفرد”.

وأضافت في بيان: “القطاع الخاص إلتزم وسيلتزم دوما بكافة التدابير وشروط السلامة والوقاية المقررة من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بفيروس كورونا”.

وتابع البيان: “نناشد المراجع المختصة الاحجام عن اتخاذ القرار بالإقفال الشامل واعتماد آلية علمية وعملية لدرء خطر انتشار وباء كورونا”.