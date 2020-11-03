لبنان | حسن خلال اجتماع لجنة كورونا في السراي: نعيش اليوم تحدي الوباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا خصّص لتقييم المرحلة الحالية من تفشي الوباء ومناقشة أوضاع المستشفيات، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، طارق المجذوب، لميا يمين، شربل وهبه، رمزي المشرفية وحمد حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون ومستشاري الرئيس خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وناقشت اللجنة التدابير الواجب اتخاذها لحصر تفشي الوباء من ارتفاع عدد الإصابات. كما جرى عرض للتدابير التي ستتخذها المستشفيات الخاصة للمساعدة في استقبال المصابين.

ثم تحدث وزير الصحة حمد حسن بعد الاجتماع قائلًا: نعيش اليوم تحدي الوباء وعلينا أن نتعاون لمكافحته. إننا نعول على الاتفاق الذي أبرم الآن برعاية دولة الرئيس حسان دياب وحضور نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون ومشاركة وزارة الصحة، ونقول إنه بالرغم من الجهوزية والمتابعة الحكومية، لم نستطع أن نواكب في هذا الظرف، وفي ظل الارتفاع الحاد بالإصابات، الحالات الحرجة التي تتطلب أسرة عناية فائقة. لكن الاتفاق اليوم أنجز وعممنا في وزارة الصحة العامة إلزامية استعداد المستشفيات على كافة الأراضي اللبنانية الخاصة بتصنيفها t1 وt2 وt3 رفع جهوزيتها، وتخصيص أجهزة وأسرة خلال أسبوع.

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على فئة الt1 أن تكون جاهزة لاستقبال الحالات وفق قانون التعبئة العامة، وعلى الt2 و الt3 استقبال الحالات خلال أسبوعين.

كما جرت سلسلة نشاطات واتصالات بعد الاستماع إلى النقيب هارون حول الأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة على المستشفيات، أولها مع حاكمية مصرف لبنان للمساعدة بتأمين المستشفيات الخاصة ودعمها بالتجهيزات اللازمة لوحدات العناية الفائقة.

كذلك تواصلنا مع ديوان المحاسبة لتسريع عقود ال2020. وتواصلنا أيضًا مع قاضي ديوان المحاسبة بسام وهبة لتسريع المعاملات.

اليوم، تشكّل المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة العامة والحكومة فريقًا واحدًا وترفع الجهوزية لتفتح المستشفيات أبوابها أمام جميع المرضى في كل المحافظات.