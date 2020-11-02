لبنان | قوى الأمن: محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة في عاليه وطرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 دقائق

سطرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة في منطقتي طرابلس وعاليه لجهة عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بها داخل الآلية الواحدة، ولمخالفتهم قرار ضبط التجول بين الساعة 9 مساءً و 5 فجراً.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تسطير محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة في منطقتي طرابلس وعاليه، لجهة عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بها داخل الآلية الواحدة، ولمخالفتهم قرار ضبط التجول بين الساعة 9 مساءً و 5 فجراً.

في سياق متصل، قرر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في قرار رقم 1358 المتعلق بإقفال 115 بلدة وقرية بسبب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، تعديل توقيت الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والإجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة، إذ منع التجول ما بين الساعة 9 مساءً والـ5 صباحا.