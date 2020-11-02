لبنان | “المركزي”: سنسعى لإجراء المقتضى بشأن الدولار الطالبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 4 دقائق

أكّد مصرف لبنان، أنه “عطفاً على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم، مشيراً الى أن هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج)”.

وأوضح المصرف المركزي في بيان ان صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) أصبح ملزماً للجميع وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان.

وتابع البيان، “لما كان يقتضي، لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في اقرب وقت”.

وصدر سابقاً في الجريدة الرسمية القانون رقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.