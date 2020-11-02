لبنان | رئيس الجمهورية عرض مع نجم موضوع التدقيق الجنائي المالي

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رئيس الجمهورية عرض مع نجم التدقيق الجنائي المالي
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم وعرض معها شؤون الوزارة، لا سيما مساهمة وزارة العدل في القوانين التي أقرت اخيرا في مجلس النواب.
وأشارت الوزيرة نجم الى ان البحث “تناول ايضا موضوع التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وضرورة العمل على تنفيذ العقد مع شركة “Alvarez & Marsal” وتزويد المصرف المركزي الشركة بالمعلومات والمستندات المطلوبة”.
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