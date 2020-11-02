لبنان | باسيل ينفي أي تدخل في عملية تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 4:45 مساءً

أشار المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في بيان إلى أن “كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين”.

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واضاف أن “النائب باسيل والتيار الوطني لم يجريا لتاريخه اي تدخّل او حوار مع اي طرف، بالرغم من الحق الدستوري لهم في ذلك شأنهم شأن سائر الكتل النيابية في عملية التشاور لتأليف الحكومة”.

واعتبر أن “الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما أن التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها”.

ودعا المكتب الإعلامي لباسيل إلى “وقف تشويه الحقائق والابتعاد عن كل ما يؤخر عملية التشكيل واختلاق الذرائع لذلك لمصالح واهداف باتت معروفة”.