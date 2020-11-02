لبنان | بالفيديو: أميركا مستمرة بمساعدة لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 3 ساعات

في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” ، اكدت السفارة الأميركية في بيروت على ” استمرار الحكومة الأميركية بمساعدة لبنان على مواجهة وباء كوفيد-19 والمتضرّرين من انفجار 4 آب عبر توفير الدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تأمين المستلزمات الأساسية لعزل المنازل والمساعدات المالية للإصلاحات الطفيفة”.

وأرفقت التغريدة بفيديو يوثّق ما قامت به السفارة في هذا المجال.