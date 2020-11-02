لبنان | عصابة متخصصة بسرقة أغطية الريغارات في قبضة فوج حرس بيروت

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عصابة متخصصة بسرقة أغطية الريغارات
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وخلال قيام دورية من فوج حرس مدينة بيروت (المفرزة الثالثة) بجولة في محيط منطقة المرفأ حوالي الساعة 22:00، اشتبه عناصرها بشخصين مجهولين يقودان دراجتين من نوع ( توك توك ) بالقرب من شركة الكهرباء، وبعد أن اعترضت الدورية طريقهما تم إيقاف دراجتي التوك توك والكشف على محتوياتهما ليتبين وجود أغطية مسروقة عائدة لعدد من مصارف المياه (ريغارات) في شوارع مدينة بيروت، على الفور وبأمر من المحافظ عبود تم توقيف الشخصين وهما من التابعية السورية وتسليمهما الى فصيلة الجميزه في قوى الأمن الداخلي ومصادرة ونقل المضبوطات مع دراجتي ال ( توك توك) الى قيادة فوج الحرس”.
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