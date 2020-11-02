كورونا- لبنان
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، البيان الآتي:
يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمصادر وزارية صحية تفيد باتفاق بين الوزارات المختصة بأزمة كورونا للتوجه نحو الاقفال التام وحظر التجول ابتداء من الخميس المقبل الواقع فيه 5/11/2020 لمدة 18 يوماً،
يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى انه لم يحصل اي تواصل مع وزارة الداخلية والبلديات حول هذا الموضوع، وبالتالي فعلى المواطنين التقيد بالاجراءات التي صدرت عن الوزارة او التي ستصدر لاحقا، متمنيا على الجميع توخي الدقة قبل التداول بأي خبر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل يتجه لبنان فعليا للإغلاق العام وحظر التجول ؟ إليكم الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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