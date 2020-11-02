لبنان | جيري ماهر: السعودية لن تدعم منظومة يُغطيها سلاح حزب الله ولن تمر عليها المؤامرات

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آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 2:29 مساءً
جيري ماهر
كتب الإعلامي جيري ماهر سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” قائلاً “المملكة العربية السعودية لن تدعم منظومة فاسدة في لبنان يُغطيها سلاح حزب الله الإرهابي. لا تنتظروا دعماً سعودياً عربياً أو دولياً حتى لو نجحتم بتشكيل حكومة، فالمطلوب وبشكل واضح هو إبعاد حزب الله عن الحكومة ومحاسبة كل الفاسدين وسحب السلاح قبل الحصول على أي دعم”.
وفي تغريدة ثانية كتب “يُحرض البعض على المملكة العربية السعودية من لبنان و يتآمر البعض عليها بشكل سري للحصول على غطاء من حزب الله للإستمرار في العمل السياسي ويعتقد هؤلاء أن بإمكانهم الحصول على دعم سعودي بأي شكل من الأشكال ولكن المملكة أكبر من أن تمُر عليها مثل هذه المؤامرات”.
وأكد جيري ماهر في تغريدة أخرى “قدمت المملكة العربية السعودية دعماً غير مشروطاً للبنان لسنوات طويلة فكيف كان رد الجميل؟ تهديدات من حزب الله و تنازل و خضوع من حلفاء سابقين للمملكة إرتضوا تجرع كأس السم من أجل مصالحهم وخسروا العرب من أجل إيران. هؤلاء شركاء لحزب الله في كل التحريض و الإساءة ضد المملكة”!
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