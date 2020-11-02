لبنان | بعد طول غياب.. الثلوج تغطي مرتفعات لبنان من جديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

تساقطت الثلوج للمرة الأولى هذا الموسم فوق المرتفعات الجبلية في الضنية، وتحديدا القرنة السوداء (أعلى قمة في لبنان وبلاد الشام 3088 مترا فوق سطح البحر) وجبل المكمل، حيث غطت طبقة من الثلج وحبات البرد المرتفعات وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة.

في المقابل، شهدت المناطق الجردية والمتوسطة والساحلية من الضنية هطولا غزيرا للأمطار منذ ساعات الفجر، مصحوبا ببرق ورعد. وتركت هذه الأمطار إرتياحا كبيرا في صفوف المزارعين، لأنها أسهمت في ري أراضيهم ومواسمهم الزراعية العطشى، وخصوصا مزراعي الزيتون والحمضيات.

يشار إلى أن غرفة التحكم المروري طلبت من السائقين القيادة بتروٍّ على الطرقات، وتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار، تفادياً لحوادث السير والانزلاقات. وانهمرت الأمطار في المناطق اللبنانية كافة، وأدى سقوطها إلى غمر بعض الطرق وانزلاقات وزحمة سير خانقة.