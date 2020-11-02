- 1/2
- 2/2
المصلحة الوطنية لليطاني
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان عن “انتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية بلغ حوالي 721 مليون كيلوواط ساعة خلال عام 2020، مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 43 مليار ليرة لبنانية على أساس سعر المبيع الى مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، وحققت وفرا للخزينة العامة يزيد عن 72 مليون دولار اميركي”.
وعممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا مفصلا عن انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها: معمل ابراهيم عبد العال ومعمل بولس ارقش ومعمل شارل حلو للفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين اول 2020، اظهر الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة والتي بلغت حوالي 721 مليون كيلوواط ساعة مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 43 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر تشرين اول وحده اكثر من 57 مليون كيلوواط ساعة.
وأشارت المصلحة الى “ان المياه الوافدة الى بحيرة القرعون منذ بداية عام 2020 بلغت 317 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل ابراهيم عبد العال- مشغرة بلغت 329 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل بولس ارقش – بسري بلغت 406 مليون متر مكعب، وفي معمل شارل حلو – جون بلغت 514 مليون متر مكعب، من بينها 108 مليون متر مكعب وافدة من نهر بسري”.
كما تجدر الإشارة الى انه خلال فصل الشتاء الماضي عام 2020، تم تحويل حوالي 15 مليون متر مكعب من مياه شلالات جزين الى حوض انان ومنه الى معمل ارقش”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصلحة الليطاني: إنتاج قياسي للطاقة الكهرومائية خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.