لبنان | الدولار يطلّ بارتفاع جديد مع مطلع الأسبوع.. فكم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بالتزامن مع الأجواء السلبية التي تحيط عملية تشكيل الحكومة, عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الارتفاع مجدداً، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قبل ظهر اليوم 7250 ليرة للبيع و7350 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد أقفل مساء أمس الأحد، ما بين 6900 ليرة و7100 ليرة للدولار الواحد.

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والى ذلك, أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 2/11/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي الدكتور غابي بجاني كان قد أكد حديث لـ“صوت بيروت انترناشونال” أن:

“التذبذب بسعر صرف الدولار يعني ان هناك انخفاضات سريعة وارتفاعات سريعة، وهو ما شهدناه في الاسبوعين الاخيرين” واضاف “هناك عدة عوامل تؤثر لما نشهده، منها مالية واقتصادية اضافة الى العوامل السياسية، بالنسبة للعوامل الاقتصادية، الاجراء الذي اتخذه المصرف المركزي منذ اسابيع بالنسبة لوضع شح السيولة كان له تأثيراً كبيراً، كون ضخ السيولة منذ حوالي السنة ساهم بحد كبير بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حتى وصل الى العشرة الاف ليرة، وعندما شحت السيولة قليلا اصبح هناك مشكلة لشراء الدولار، والدولار يحصل عليه في السوق السوداء، حيث لا تعامل الكتروني بل بالكاش