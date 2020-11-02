إتحاد بلديات الضنية
طلب رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية في مذكرة إدارية بإقفال مبنى إتحاد البلديات الكائن في بلدة بخعون، وذلك “إستنادا إلى القرار 1356 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والقاضي باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات في قضاء المنية ـ الضنية بسبب إرتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس “كورونا، وبعد أن تبين إصابة عدد من موظفي إتحاد بلديات الضنية بفيروس كورونا”.
وأوضح سعدية أنه “تقرر إقفال مبنى الإتحاد إبتداء من صباح اليوم الإثنين 2/11/2020، حتى صباح يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 9/11/2020، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الموظفين وعلى السلامة العامة، على أن تستمر الأعمال الإدارية عبر وسائل التواصل الإجتماعي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إتحاد بلديات الضنية يقفل أبوابه اسبوعا بعد إصابة موظفين بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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