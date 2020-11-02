لبنان | قوى الأمن تنشر صورة سيدة متهمة بسرقة الصيدليات

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آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 11:00 صباحًا
قوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠٢٠، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي حول تعرضها لعملية سرقة طالت محفظتها من داخل الصيدلية حيث تعمل في محلة خلدة، وعن الاشتباه بالوصفة الطبية التي ابرزتها السارقة لشراء ادوية اعصاب.
وبعد المتابعة الحثيثة، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة توصلت الى تحديد هوية المشتبه بها، ومكان تواجدها.
وبناء عليه، بتاريخ 31-10-2020 أوقفتها دورية من فصيلة عرمون، وتدعى ن. ق. (مواليد عام ١٩٦٦، لبنانية) وضبطت ختم طبيب مزوّر ووصفات طبية كانت قد سرقتها.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها، وبقيامهما بالسرقة وبالاستحصال على ادوية مهدئة للأعصاب بموجب وصفات طبية مزورة من صيدليات مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
كما تبين انها مطلوبة للقضاء بموجب /٣/ مذكرات توقيف بجرم شك دون رصيد.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفة، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها، وتعرّفوا إليها، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد – عرمون قرب شركة الكهرباء، أو الاتصال على الرقم:818503-05، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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