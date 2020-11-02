لبنان | مؤشر كورونا مهدد بالارتفاع مع اقتراب الشتاء.. ودعوات للإقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 دقائق

لا يزال مؤشر عداد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع على مستوى المناطق والبلدات اللبنانية، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1389 اصابة جديدة بكورونا في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 82617، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ما رفع اجمالي الوفيات الى 643.

من جهتها أكدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري ان الحلّ لمنع تفشي كورونا يقضي بإقفال البلاد مع شروط تحفيزية اقتصادية مالية لأن الناس اليوم في صراع بين تأمين لقمة العيش والحفاظ على صحتها، وأضافت “حاولنا من خلال خطة الإغلاق الجزئي الموازاة بين الصحة والاقتصاد لكن للأسف التطبيق لم يكن على المستوى المطلوب لذلك لم تحقق النتائج المرجوة واليوم نحن على مفترق طرق”.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، أشارت خوري الى ان لجنة متابعة ملف كورونا ستقيم في اجتماعها اليوم الأرقام المسجلة وسيتم التباحث بمسألة الإقفال التي تصطدم بالأزمة الاقتصادية الخانقة، متوقعة ان تزداد اعداد الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

فيما توقعت مصادر حكومية أن يتم إقفال البلاد بشكلٍ تام لمدة اسبوعين بعد الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي إذا لم تنجح الإجراءات الجديدة المتخذة من اللجنة العليا لمواجهة كورونا في لجم الارتفاع في الإصابات.