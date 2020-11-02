لبنان | الجيش يضبط سيارتين مسروقتين في جرود الهرمل

مخابرات الجيش
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مديرية المخابرات في الجيش، ضبطت في وادي التركمان في جرود الهرمل، سيارتين مسروقتين الأولى من نوع “هيونداي- تاكسون” رصاصية اللون، والثانية من نوع “كيا- ريو سوداء اللون، بحق كل منهما بلاغ سرقة من المالك، لكن سائقيهما تمكنا من الفرار.
ونقلت السيارتان إلى أحد المراكز العسكرية تمهيداً لتسليمهما إلى الأجهزة المختصة ومن ثم إلى صاحبيهما، بعد إشارة القضاء.
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