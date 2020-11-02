لبنان | بحصلي: السلع التي تشملها السلة الغذائية لا يشملها إنخفاض الأسعار

رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي
أوضح نقيب مستورد المواد الغذائية هاني بحصلي “أننا كمستوردين لا شي لدينا اسمه دولارغالي أو رخيص لأننا في الأصل نشتري البضائع بالدولار ونتعامل باللبناني على سعر الصرف”، مبينا أن “هذا هو الفرق بين المستورد والسوبرماركت الذي يشتري بالليرة اللبنانية ويبيع باللبناني”.
وأكد البحصلي في حديث تلفزيوني أن “السلع التي تشملها السلة الغذائية لا يشملها إنخفاض الأسعار لأنها أصلا مسعرة على الـ3900″، مشيرا الى أن “الآلية تطبق على السوبرماركت الكبيرة أو الوسط، بينما في الدكانة الصغيرة لا يجب أن ننتظر أنه سيخفض أسعاره”.
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