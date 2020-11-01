لبنان | هل يعود إلى التحليق؟.. الدولار يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مساء الأحد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 4 دقائق

بعد كثرة المؤشرات الحكومية السلبية حول صعوبة التأليف في المنظور القريب، شهد سعر صرف الدولار عودة للارتفاع عند عتبة الـ 7000 ليرة من جديد.

فقد سجل دولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم ارتفاعا عما شهدته السوق السوداء صباح الأحد، ليصل إلى 6950 ليرة للشراء و7100 ليرة للمبيع.

وكان سجل صباحا ما بين 6800 ليرة و6900 ليرة للدولار الواحد.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي الدكتور غابي بجاني كان قد أكد حديث لـ“صوت بيروت انترناشونال” أن:

“التذبذب بسعر صرف الدولار يعني ان هناك انخفاضات سريعة وارتفاعات سريعة، وهو ما شهدناه في الاسبوعين الاخيرين” واضاف “هناك عدة عوامل تؤثر لما نشهده، منها مالية واقتصادية اضافة الى العوامل السياسية، بالنسبة للعوامل الاقتصادية، الاجراء الذي اتخذه المصرف المركزي منذ اسابيع بالنسبة لوضع شح السيولة كان له تأثيراً كبيراً، كون ضخ السيولة منذ حوالي السنة ساهم بحد كبير بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حتى وصل الى العشرة الاف ليرة، وعندما شحت السيولة قليلا اصبح هناك مشكلة لشراء الدولار، والدولار يحصل عليه في السوق السوداء، حيث لا تعامل الكتروني بل بالكاش”.

Advertisements

بدوره أكد مدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر عبر حسابه على “تويتر” قائلا:

“لا سبب منطقيا او تقنيا يبرر انخفاض سعر الدولار! الدولار سينخفض وفق شروط محددة:

الأول: دخول أموال الى لبنان بالدولار وبكمية مؤثرة تتراوح ما بين 10 و 20 مليار من الخارج

الثاني: وقف الهدر والفساد

الثالث: وقف التهريب هذا كله بحاجة الى وقت وجهد وتغيير سياسي…”