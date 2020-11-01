كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 23 دقيقة وزارة الصحة العامة نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كوروان على المناطق اللبنانية. وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1389 اصابة جديدة بكورونا في لبنان اضافة الى 6 وفيات. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير وزارة الصحة حول توزع اصابات كورونا الجديدة على البلدات والمدن اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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