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لبنان | السعودي: ننصح الاهل بعدم إرسال أولادهم إلى المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بعد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 57 دقيقة
محمد السعودي

محمد السعودي

صدر عن رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي البيان التالي:

إلى أهلنا في صيدا والجوار..

إن اتحاد بلديات صيدا الزهراني ونظراً للمنحى الخطير والتصاعدي للأعداد الاصابات بفيروس في صيدا وضواحيها،

وعملاً بقرار وزير الداخلية الالتزام بأقصى درجات السلامة العامة، وبقرار وزير التربية بإغلاق المدارس في المناطق المقفلة،

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وحرصاً من الاتحاد على سلامة أهلنا وطلابنا في صيدا والجوار..

فإنّنا ننصح الاهل بعدم إرسال أولادهم حضورياً إلى المدارس والاتجاه نحو التعليم عن بعد نظراً لصعوبة الزامهم بارتداء الكمامة وتعذّر تباعدهم المسافة الآمنة في الباصات والملاعب وعند مداخل المدارس.

كما ينصح الاتحاد المدارس الواقعة في نطاقه التحول للتعليم عن بُعد في هذه الفترة الحرجة والخطيرة وذلك لحين صدور قرار وزير الداخلية بفتح كافة المناطق والبلدات، ووزير التربية بالعودة الآمنة إلى المدرسة.

كما نطلب من المواطنين كافة الالتزام الكامل بشروط السلامة العامة وعدم الاستهتار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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