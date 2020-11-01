نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري: لإقفال تام لمدة أسبوعين
صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الآتي:
“تتابع النقابة قرار الإقفال الجزئي والمناطقي الذي يصدر أسبوعيًا بتوصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والذي يثبت كل مرة أنه غير مجدٍ لا للصحة ولا للاقتصاد والدليل أن عدد الإصابات لم ينخفض.
وعن حظر التجوّل الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، فهو يضرّ القطاع أكثر مما يعود عليه بالفائدة بحيث يحرمه من الاستفادة من وجبة العشاء، ويجبر المؤسسات على الاتكال على وجبة الغداء فقط التي لا تغطي ولو جزء بسيط من الكلفة التشغيلية العالية لمؤسساتنا.
ويُذكر أن النقابة قامت بحملات تفتيش وتدقيق علمية ورقمية، بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كافّة الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وجاءت نتائجها ممتازة ونشرت علاماتها بالمستندات والأرقام كل أسبوعين في الإعلام، فبقيَ على الدولة أن تضرب بيدٍ من حديد المؤسسات المخالفة والتي ستخالف بعد اليوم.
لذلك، توصي النقابة لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان.
والأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني، على غرار باقي دول العالم التي استدركت الوضع قبل فوات الأوان وأقفلت على الفور بدلًا من شهر الأعياد كانون الأول”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: لإقفال تام لمدة أسبوعين بدلاً من الإقفال الجزئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.