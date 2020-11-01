لبنان | تسجيل 6 وفيات بكورونا.. ومعدل الإصابات لا يزال مرتفعاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1389 اصابة جديدة بكورونا في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 82617.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ما رفع اجمالي الوفيات الى 643.

يشار إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كان أكد في تصريح تلفزيوني، أنه “عند تسجيل عدد معين بكورونا، علينا أن نضرب العدد ب 5، أي إن سجلنا حوالي 2000 حالة يوميا، فهناك حوالي 10 آلاف فعليا، مما يشكل أمرا خطيرا جدا، ويدفعنا للذهاب إلى الإقفال بشكل أوسع، ونحن أوصينا بذلك لنصل الى الأمان، فالإقفال الجزئي لم يأت بالنتائج المرجوة، لكن لو التزم الناس لكانت الأمور أفضل، الا أن عدم الإلتزام أدى إلى نتائج غير مرجوة”.

