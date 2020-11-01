- 1/2
- 2/2
تسجيل إصابات جديدة يومية بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1389 اصابة جديدة بكورونا في لبنان ما رفع اجمالي الاصابات الى 82617.
كما تم تسجيل 6 حالات وفاة ما رفع اجمالي الوفيات الى 643.
يشار إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كان أكد في تصريح تلفزيوني، أنه “عند تسجيل عدد معين بكورونا، علينا أن نضرب العدد ب 5، أي إن سجلنا حوالي 2000 حالة يوميا، فهناك حوالي 10 آلاف فعليا، مما يشكل أمرا خطيرا جدا، ويدفعنا للذهاب إلى الإقفال بشكل أوسع، ونحن أوصينا بذلك لنصل الى الأمان، فالإقفال الجزئي لم يأت بالنتائج المرجوة، لكن لو التزم الناس لكانت الأمور أفضل، الا أن عدم الإلتزام أدى إلى نتائج غير مرجوة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 6 وفيات بكورونا.. ومعدل الإصابات لا يزال مرتفعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.