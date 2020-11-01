لبنان | حسن: نرفع الصرخة للإقفال العام لأن الإقفال الجزئي لم يأت بالنتائج المرجوة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 8:09 مساءً

اعتبر وزير الصحة حمد حسن أن “هناك تطورات من ناحية عدد الإصابات بفيروس كورونا وهي خطيرة لا نحملها، وعدد الأسرة تكاد لا تكفي، وأي تقصير بالتجهيز سيكون له تداعيات سلبية على عدد الوفيات، والأخطر أننا نسجل حالات وفاة من جيل الشباب، ما يستدعي معرفة إذا كان هناك تطور جيني لفيروس كورونا، وسنرسل لهذا الغرض عينات إلى مختبرات عالمية لنعرف إن كان هناك تطور ما في الفيروس في لبنان”.

واكد حسن في تصريح تلفزيوني، أنه “عند تسجيل عدد معين بكورونا، علينا أن نضرب العدد ب 5، أي إن سجلنا حوالي 2000 حالة يوميا، فهناك حوالي 10 آلاف فعليا، مما يشكل أمرا خطيرا جدا، ويدفعنا للذهاب إلى الإقفال بشكل أوسع، ونحن أوصينا بذلك لنصل الى الأمان، فالإقفال الجزئي لم يأت بالنتائج المرجوة، لكن لو التزم الناس لكانت الأمور أفضل، الا أن عدم الإلتزام أدى إلى نتائج غير مرجوة”.

وفي تصريح سابق للوزير حسن أشار إلى أنه “رغم كل القلق والخوف والتوتر الذي تعيشه مجتمعاتنا، أشكر لسيادة المطران حنا رحمة مشاعره الطيبة، وأقول له اننا جميعا أبناء هذه المنطقة، رسالتنا هي دائما المحبة والتسامح والتكامل، وهذه هي الصورة المشرقة لبعلبك الهرمل ولبنان، وبإمكاننا تجاوز الظروف التي نعيشها عندما يكون لنا مرجعيات روحية أمثال المطران، أو مرجعيات سياسية كسعادة النائب انطوان حبشي وما تفضل به من كلام مسؤول، فلنتحمل جميعا المسؤولية ولنبادر، فالذروة التي وصلنا اليها بانتشار الوباء غير تكتيك العمل.