لبنان | إقفال أوتوستراد الأوزاعي الغربي في هذه الأيام

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 8:07 مساءً
تدابير سير
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن الشركة المتعهدة مشروع ترميم الصرف الصحي في منطقة الأوزاعي ستقوم بأعمال حفر وتمديد على المسلك الغربي من شارع الأوزاعي الرئيسي (المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً ولغاية الساعة 18.00 من تاريخ الإثنين 02-11-2020 ولغاية صباح الخميس 5-11-2020.
ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السير الى المسلك الآخر من الطريق.
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