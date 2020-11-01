لبنان | إقفال أوتوستراد الأوزاعي الغربي في هذه الأيام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 8:07 مساءً

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن الشركة المتعهدة مشروع ترميم الصرف الصحي في منطقة الأوزاعي ستقوم بأعمال حفر وتمديد على المسلك الغربي من شارع الأوزاعي الرئيسي (المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً ولغاية الساعة 18.00 من تاريخ الإثنين 02-11-2020 ولغاية صباح الخميس 5-11-2020.

ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السير الى المسلك الآخر من الطريق.