لبنان | وزير التربية يذكر المرشّحين إلى امتحانات الكولوكيوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 15 دقيقة

ذكّر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب المرشّحين المعنيين بامتحانات الكولوكيوم، بضرورة الالتزام بالمواعيد والاماكن التي تم الإعلان عنها سابقا وعدم تفويت الفرصة عليهم.

وأكد المجذوب أن امتحانات الكولوكيوم سيتم إجراؤها ضمن المواعيد والاماكن المحددة سابقا، مع تطبيق كل الاجراءات الصحية والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ومواد التطهير والتعقيم.