لبنان | قرار من وزير الداخلية بإقفال 115 بلدة بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 4:17 مساءً كورونا في لبنان أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال قرارا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها. وشمل القرار 115 بلدة وقرية. Advertisements

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