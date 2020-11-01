لبنان | الجيش: زورق إسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل الناقورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، ان زورقا حربيا تابع للجيش الإسرائيلي، خرق اليوم ما بين الساعة 7,40 والساعة 7,49، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 200 متر، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار.”

وتتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.