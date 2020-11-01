- 1/2
- 2/2
الجيش اللبناني
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، ان زورقا حربيا تابع للجيش الإسرائيلي، خرق اليوم ما بين الساعة 7,40 والساعة 7,49، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 200 متر، حيث أقدم عناصره على إطلاق صفارات الإنذار.”
وتتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش: زورق إسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.