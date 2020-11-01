- 1/2
- 2/2
جريصاتي
صدر عن مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي البيان الاتي: في اطار الحملة المبرمجة والممنهجة على وزراء ونواب تكتل “لبنان القوي”، اعلن الوزير السابق سليم جريصاتي ان ما يبرز من وثائق مصرفية تفيد بأنه بادر الى تحويل أموال الى الخارج هي وثائق مزورة وقد أحاط بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لكشف الحسابات المحرّكة والمتورطين. مع التأكيد انه ليس له اي حسابات في المصارف المذكورة في الوثائق المزورة ولم يجرِ أي تحويل من أي نوع كان ومن أي مصرف كان الى أي مصرف آخر خارج لبنان لا قبل ولا بعد أي فترة من الفترات المشبوهة المشار اليها في الوثائق المزورة.
يكفي ان اسم العائلة وارد في شكل خاطىء لكي يكون التزوير فاضحاً ولن يكترث لهذا الأمر بعد اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جريصاتي: حملة ممنهجة مبرمجة ومزوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.